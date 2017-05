Raúl Richter jetzt als Rosenkavalier

Samstag, 06. Mai 2017, 10:52 Uhr

Schauspieler Raúl Richter (Traumberuf Pilot) war von 2007 bis 2014 als Dominik Gundlach in der RTL-Daily-Soap ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ zu sehen. Doch was ist zuletzt passiert, was macht der ehemalige Mädchenschwarm denn heute?

Foto: WENN.com

Der 30-Jährige, der zwischenzeitlich für einen Youtube-Kanal die Welt bereiste, ist nun offensichtlich unter die Blumenverkäufer gegangen. Aber nicht einer der herkömmlichen, sondern ein bißchen exquisiter darf es schon sein. Mit seiner Firma Holy Flowers bietet er einen exklusiven Geschenkbox-Blumen-Service. Denn das ist derzeit ein großer Trend – der vor allem auf Instagram, von Bloggern und Influencern gefeiert wird.

So verschickt Raúl Richter nun Holy-Flowers-Geschenkboxen, in denen Rosen hübsch arrangiert vorzufinden sind. Dabei kann man die Größe der Box (small, medium,large) auswählen sowie die Farbe der Rosen (rot, rosa, weiß) und mit einer kleinen Grußkarte versenden lassen. Einfache Blumensträuße waren gestern!

Ein Beitrag geteilt von Holy Flowers (@holyflowers_de) am 4. Mai 2017 um 0:55 Uhr

“Damals habe ich das in Dubai gesehen. In Deutschland gab es das noch nicht“, erzählte er das der ‚Bild‘-Zeitung. „Ich dachte: ‚Hey, das mach ich jetzt auch.‘“ Raul wollte „schon immer mal“ eine eigene Firma haben erzählte er weiter. Und auch dank seiner Mama mit dem grünem Daumen ist die Idee mit den Rosen entstanden. Da zeigt sich doch einmal mehr, dass auch Schauspieler gute Unternehmer sein können und Raúl Richter zum Rosenkavalier wurde. Drücken wir ihm die Daumen, dass er mit der hübschen Idee zum Star wird! (LB)