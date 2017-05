Stark! Rocco wird zum zweiten Mal Papa

Samstag, 06. Mai 2017, 10:07 Uhr

Rocco Stark wird wieder Vater. Der 30-Jährige Schauspieler hat bereits die kleine Amelia mit Kim Gloss, die bekommt nun ein kleines Geschwisterlichen. Mutter ist laut ‚Bild‘-Zeitung die Freundin des Schauspielers, Nathalie, die bereits in der 16. Woche schwanger sein soll.

Foto: Instagram/RoccoStark

Mit einem Instagram-Bild verkündete der Schöne die frohe Botschaft. Gegenüber ‚Promiflash‘ schwärmte der TV-Star zuletzt über seine neue Beziehung: „Ja, wir finden uns echt supertoll und wir genießen jede Sekunde, die wir miteinander verbringen.“ Seine neue Freundin stellte er an dem Abend das erste Mal vor, allerdings machte er kein großes Ding draus: „Ich will ja gar nichts geheim halten. Darum geht es ja gar nicht. Aber in diesem Fall geht es darum, ein paar Sachen ein bisschen zu schützen.“

Im April macht der Ex von Starlet Kim Gloss (was macht die eigentlich?) noch ein großes Geheimnis um ein Instagram-Bild aus dem Urlaub: „Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist in der Tat so, dass ich jemanden kennengelernt habe, den ich ganz ganz toll und ganz nett und ganz bezaubernd finde, allerdings würde ich jetzt nicht behaupten, dass wir in einer Beziehung sind.“ (Bang)