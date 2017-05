Das hier ist Oma Adele

Sonntag, 07. Mai 2017, 12:46 Uhr

Briten-Megastar Adele („Ich schwitzen den ganzen Tag„) zeigt sich zu ihrem Geburtstag mal in der Zukunftsvariante ihrer selbst. Die Sängerin ist am Freitag (5. Mai) 29 Jahre alt geworden und zu diesem Anlass hat sie für ihre Fans ein paar lustige Geburtstagsfotos gemacht. Na Ja, fast…

Foto: Twitter/Adele

Statt mit Partyhut und Sektglas präsentiert sie sich mit Oma-Brille, rosa Strickjacke und ein paar Extra-Falten im Gesicht. Die ‚Hello‘-Hitmacherin nimmt sich selbst bekanntlich ja nicht allzu ernst und kann auch mal über sich lachen. Aber auch das Älterwerden kann sie von der lustigen Seite betrachten. „Fast 30! Danke für die Glückwünsche“, schreibt die unter die Bilder, die sie bei Instagram gepostet hat.

Ein Beitrag geteilt von Adele (@adele) am 5. Mai 2017 um 15:13 Uhr

Auch ihre Fans finden die Aktion klasse. „Du siehst aus wie eine verrückte alte Lady“, schreibt ein Fan. Doch ihre Fans haben die Sängerin offenbar erst auf die Idee gebracht.

Mit dem Look spielt die ‚Someone Like You‘-Interpretin auf Nan Taylor an, einen Charakter aus der ‚BBC‘-Serie ‚The Catherine Tate Show‘. Mit dieser wird die Britin wegen ihres Akzents und ihres markanten Lachens nämlich des Öfteren verglichen. Auf eine so verrückte Geburtstags-Idee kommt aber trotzdem nur Adele selbst…