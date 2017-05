DSDS: Sieger Alphonso Williams arbeitet mit 54 am Debütalbum

Sonntag, 07. Mai 2017, 8:06 Uhr

Mit einem spannenden Finale ging am Samstagabend die 14. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL zu Ende und der Sieger heißt Alphonso Williams! Der gebürtige US-Amerikaner setzte sich in der packenden Finalshow, in der zum ersten Mal überhaupt vier Kandidaten gegeneinander antraten, gegen Maria Voskania, Duygu Goenel und Alexander Jahnke durch.

Foto: RTL/Stefan Gregrowius

Mit seiner Gewinner-Single „What Becomes Of The Brokenhearted“ begeisterte Alphonso Williams die Zuschauer im Studio in Köln und vor den Fernsehern. „What Becomes Of The Brokenhearted“ ist seit Freitag als Download erhältlich.

Für den 54-jährigen Sänger, der während seines US-Wehrdiensts in der Nähe von Bremen stationiert war und anschließend der Liebe wegen in Deutschland blieb, geht mit dem Gewinn von „Deutschland sucht den Superstar“ ein großer Traum in Erfüllung. Schon als kleiner Junge hat Alphonso Williams seine Leidenschaft für Gospel, Soul und Pop-Musik entdeckt.





Zunächst war er bei „DSDS“ unter bis heute ungeklärten Gründen einfach so ausgeschieden, tauchte aber durch eine plötzlich intiierte Online-Abstimmung wieder auf und gewann mit 91 Prozent der User-Stimmen die DSDS-Wildcard für die Motto-Shows und zog somit schließlich ins Finale ein. Ihm ist nun eine Prämie von 500.000 Euro sicher und ein Plattenvertrag mit Universal Music. Mit dem Song „What Becomes Of The Brokenhearted“ – im Original von Jimmy Ruffin aus dem Jahre 1966 – präsentiert Alphonso Williams seine mitreißende Debütsingle. Produziert wurde die Neuauflage von Mathias Ramson & Brix.

Foto: RTL/Stefan Gregrowius

Im Finale performte Alphonso Williams ebenso wie seine Konkurrenten insgesamt drei Songs: das persönliche Staffel-Highlight, einen Einzelsong und die Final-Single. Die Zuschauer haben entschieden und Alphonso zum Sieger gekürt!

Die Sieger-Single „What Becomes Of The Brokenhearted“ von Alphonso Williams ist ab sofort digital erhältlich. Der Vollblutmusiker arbeitet bereits am Debütalbum, wie Universal Mjsic nun mitteilte. Es dürfte eine Sammlung von US-amerikanischen Discoklassikern werden, wie er sie bei DSDS bereits performte.

Foto: RTL/Stefan Gregrowius

Foto: Universal Music

Alle Infos zu „Deutschland sucht den Superstar“ im Special bei RTL.de