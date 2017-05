Harry Styles teilt Teaser zur ersten Single

Sonntag, 07. Mai 2017, 8:15 Uhr

Harry Styles hat einen eher belanglosen Teaser zum Video seiner Solo-Debüt-Single veröffentlicht. ‚Sign of the Times‘ heißt das Lied und das Video dazu soll am 8. Mai schon für alle Fans zu sehen sein.

Foto: SonyMusic

Am Samstag (6. Mai) postete der 23-Jährige auf seinem Twitter Account einen 16-sekündigen kleinen Teaser dazu. In dem Mini-Clip sieht man zuerst einen Wasserfall, bevor die Kamera dann über einen Wald aus Tannen hinweg schwebt. Letzten Monat waren schon Fotos von Harry aufgetaucht, auf denen er für den Videodreh über einem See in Schottland in schwindelerregenden Höhen aus einem Helikopter heraushing.

Am Montag (8. Mai) können die Fans sich dann selbst davon überzeugen, ob sich dieses Kunststück gelohnt hat. Dann wird der Clip veröffentlicht. Am Freitag (12. Mai) kommt dann auch bereits das erste Solo-Album des Künstlers in die Läden und Insider vergleichen es stiltechnisch mit Musikgrößen wie Queen und David Bowie.

In einem Interview mit dem ‚Rolling Stones‘-Magazin verriet der ehemalige One Direction-Hottie was genau die traurige Bedeutung hinter ‚Sign of the Times‘ ist. „Der Song wurde aus der Sicht einer Mutter geschrieben, die gerade ein Kind bekommt und bei der Geburt treten Komplikationen auf. Man sagt ihr, dass das Kind gesund ist, aber dass sie es nicht schaffen wird und sie hat fünf Minuten Zeit, um ihrem Baby zu sagen ‚Geh hin und erobere die Welt‘.“