Datingshow "Naked Attraction": Erst der Hintern, dann das Gesicht

Montag, 08. Mai 2017, 10:27 Uhr

Wir tun ja wirklich viel, um attraktiv zu sein: trainieren im Fitnessstudio, verzieren unseren Körper mit Tattoos oder legen uns für die Schönheit gar unter das Messer. Und das alles mit dem Ziel: potenziellen Partnern zu gefallen.

Single-Kandidat Musiker Rob (26) mit Moderatorin Milka Loff Fernandes. Foto. RTL II

Aber lohnen sich all die Mühen? Was sagt mein Körper über mich aus? Und wie wirke ich auf andere, wenn ich mich nicht hinter schicker Kleidung und coolen Accessoires verstecken kann? „Naked Attraction – Dating hautnah“ möchte genau das herausfinden und beginnt dort, wo eigentlich andere Dates enden: nackt!

Ein Single und sechs Kandidaten – ein klassisches Dating-Format? Nein! Die Show, die heute um 22.15 Uhr bei RTL II startet, ist anders, denn die Kandidaten sind nackt!

Die Herrschaften präsentieren sich im durchgestylten Studio ernsthaft komplett hüllenlos in sechs Boxen und werden erst Stück für Stück aufgedeckt. Alles, was die Kandidaten haben, um den „begehrten“ Single von sich zu überzeugen, ist ihr Körper. Denn das Gesicht wird erst ganz am Schluss enthüllt! Nee, oder? Doch!

Die Frage aller Fragen ist nämlich bei dieser neuen Show: Was sagt der nackte Körper über die Persönlichkeit und den Lifestyle aus?

Ein Single und sechs Kandidaten. Foto: RTL II

Straffer Hintern, starke Schultern oder ein breites Becken: Auf welche Reize springen die Singles denn am ehesten an? Und warum? Bei „Naked Attraction – Dating hautnah“ verraten die Singles, was sie anmacht und was nicht. Wen möchten sie näher kennenlernen und wer ist aufgrund bestimmter körperlicher Merkmale als Partner uninteressant? Zusätzliche wissenschaftliche Fakten rund um das Thema Partnerwahl geben den Zuschauern zudem einen tiefen Einblick, was wirklich hinter sexueller Anziehung steckt. Denn in dieser Show kann man sich nicht verstecken – hier geht es quasi nur um nackte Fakten.

Präsentiert wird die Show übrigens von Moderatorin Milka Loff Fernandes. „Naked Attraction – Dating hautnah“ ist die Adaption eines britischen Erfolgsformats und wird von der Tower Productions GmbH produziert.