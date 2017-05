Harry Styles: Hier ist das offizielle Video "Sign Of The Times"

Montag, 08. Mai 2017, 15:13 Uhr

Seit ein paar Wochen laufen die Harry-Styles-Festspiele. Denn es der weltweit derzeit am meisten beachtete Solokarrien-Start: Der Ex-Boyband-Star und Mädchenschwarm macht heute mit dem Video zu seinem ersten Song „Sign of the Times” Schlagzeilen.

Foto: VEVO/Youtube

Bereits innerhalb einer Stunde kam das sehr episch daherkommende Video (Harry wurde an Seilen hängend via Helikopter durch die Traumlandschaft Schottland geflogen) allein bei Youtube auf knapp 500.000 Views. Der Track kletterte zuvor in 84 Ländern auf Platz eins der Charts. In Deutschland schoss „Sign of the Times” sofort auf Platz eins der iTunes-Charts und enterte die Offiziellen Deutschen Singlecharts auf Platz zwanzig.

Nun steht am kommenden Freitag die Veröffentlichung seines ersten Albums an. Der zehn Songs umfassende Longplayer mit dem Titel „Harry Styles“ erscheint bei Sony Music. Das Album erscheint u.a. als Vinyl in Gatefold-Cover, Digipack-CD und einer limitierten Edition inklusive 32-seitigem Hardcover-Buch mit Fotos, die während der Aufnahmen entstanden waren.