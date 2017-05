Harry Styles leistet sich diese Luxus-Bude in New York?

Montag, 08. Mai 2017, 22:46 Uhr

Harry Styles hat sich ein neues Luxus-Apartment gekauft. Die Wohnung in New York, die sich im gleichen Haus befindet wie die von Blake Lively und Ryan Reynolds, Justin Timberlake und Jennifer Lawrence, soll umgerechnet rund 8 Millionen Euro gekostet haben.

Foto: SonyMusic

Auch Janet Jackson hat dort angeblich gekauft (siehe Video unten) Die angeblich 2680 Quadratmeter große Unterkunft hat drei große Schlafzimmer, ein privates Fitnessstudio und einen Spa-Bereich, der unter anderem einen eigenen Swimmingpool enthält (hier geht’s zu den Bildern!) Harrys Immobilienkauf drang an die Öffentlichkeit, weil der Kaufvertrag mit dem Namen seiner persönlichen Assistentin auftauchte. Erste Spekulationen machten bereits im Jahr 2015 die Runde, als der 23-Jährige in Tribeca, einem Stadtteil von Manhattan, gesichtet wurde und sich dort offensichtlich mehrere Wohnungen ansah. Derzeit scheint es für den Briten äußerst gut zu laufen.

Am kommenden Freitag (12. Mai) wird sein Solo-Debütalbum ‚Harry Styles‘ erscheinen. Vorab wurden bereits die beiden Singles ‚Sign of the Times‘ und ‚Sweet Creature‘ veröffentlicht, die beide große Erfolge feiern konnten. Zudem kündigte er kürzlich eine Welttournee an, die Tickets für die Shows waren bereits nach Sekunden ausverkauft. Auch Deutschland wird der Musiker einen Besuch abstatten und in Köln (27. Oktober) und Berlin (7. November) zu sehen sein.