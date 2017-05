Joey Heindle: So schön war die Hochzeit

Montag, 08. Mai 2017, 14:58 Uhr

Sänger Joey Heindle und seine Freundin Justine Dippl (27) sind nun ganz offiziell ein verheiratetes Ehepaar. Im großen Kreis mit Freunden, Familie und (natürlich) Kamerateams gaben sie sich im Historischen Rathaus in Köln am Freitag das Ja-Wort. Seht hier, wie die beiden an ihrem ganz besonderem Tag um die Wette strahlten.

Foto: Instagram/JoeyHeindle

Joey Heindle ist erst 23 Jahre alt und hat echt schon viel durch. Als Kind musste er in seiner eigenen Familie Gewalt erleben, noch als Teeanger schaffte er es auf Platz 5 bei „DSDS“ und wurde auch noch der jüngste Dschungel-König bis dato, kurz darauf folgte die Privatinsolvenz. Und mit nur Anfang 20 fand er bereits die Liebe seines Lebens, der er dieses Wochenende das Ja-Wort gab. „Alles kämpfen hat sich gelohnt, du machst mich zum glücklichsten Mann auf der Erde“, schrieb das Stehaufmännchen auf Facebook.

Ein Beitrag geteilt von Joey Heindle (@joeyheindle) am 7. Mai 2017 um 14:34 Uhr

Seine frisch angetraute Frau Justine Dippl strahlte bei der Feier wie ein Honigkuchenpferd. Sie trug ein Kleid aus weißer Spitze mit viel Tüll, und vor allem mit einem megatiefen Ausschnitt. Dieser sexy Look sei ihr aber vergönnt, immerhin speckte sie 13 Kilo für die Hochzeit ab.

Die beiden Verliebten hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter und könnten große Teile ihrer Feier im Sonnenschein draußen verbringen. Unter den Gästen war übrigens auch ein anderer Dschungel-König. „Never give up“-Menderes postete einen süßen Schnappschuss mit dem Brautpaar. (LK)