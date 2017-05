MTV Movie & TV Awards: "Die Schöne und das Biest" räumen ab

Montag, 08. Mai 2017, 9:47 Uhr

Popcorn für „Die Schöne und das Biest“, „Get Out“ und „Hidden Figures“: Die MTV Movie & TV Awards werden in Form rot-goldener Popcornbecher vergeben. Die lockeren Fan-Preise schreiben diesmal Geschichte.

Emma Watson wurde bei als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Foto: Chris Pizzello

Die Neuverfilmung des Disney-Klassikers „Die Schöne und das Biest“ hat bei der Vergabe der MTV Movie & TV Awards den Spitzenpreis als bester Film gewonnen. Hauptdarstellerin Emma Watson holte bei der Gala in Los Angeles in der Nacht zum Montag auch die geschlechtsübergreifende Trophäe als „bester Schauspieler“. Erstmals konkurrierten in dieser Kategorie Frauen und Männer, darunter Daniel Kaluuya („Get Out“) und Hugh Jackman („Logan – The Wolverine“).

Sie sei stolz darauf, „den ersten Schauspielpreis aller Zeiten, der die Nominierten nicht nach ihrem Geschlecht trennt“, in Empfang zu nehmen, sagte Watson. Beim Schauspielen gehe es um die Fähigkeit, sich in eine andere Person hineinzuversetzen. Das müsse nicht in zwei Sparten unterteilt werden.

Der Gruselthriller „Get Out“ war mit sechs Nominierungen als Favorit in das Rennen gegangen. Er holte zwei Trophäen: den „Next Generation“-Preis für Hauptdarsteller Daniel Kaluuya und für die beste Komödien-Darbietung von Nebendarsteller Lil Rel Howery.

Zwei Popcorn-Becher gingen auch an den Film „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ über die Pionierarbeit schwarzer Wissenschaftlerinnen bei der US-Raumfahrtbehörde NASA. Die Schauspielerin Taraji P. Henson wurde zum „besten Held“ gekürt. Der Film gewann zudem in der neuen Sparte „Kampf gegen das System“.

Der Oscar-prämierte Film „Moonlight“ siegte in der Sparte „Bester Kuss“, den die Nachwuchsschauspieler Jharrel Jerome (19) und Ashton Sanders (21) auf der Leinwand austauschten.

Hugh Jackman (l) und Dafne Keen wurde als bestes Duo für den Film „Logan“ ausgezeichnet. Foto: Chris Pizzello

Zum 26. Mal vergab der Sender in diesem Jahr seine von Fans gewählten Auszeichnungen, erstmals waren auch Fernsehkategorien dabei. Die Netflix-Serie „Stranger Things“ setzte sich unter anderem gegen „Game of Thrones“ und „Atlanta“ durch. Die Mystery-Serie brachte der 13-jährigen Millie Bobby Brown zusätzlich den Darsteller-Preis ein.

Der Sonderpreis MTV Generation Award ging in diesem Jahr erstmals an eine Filmreihe und nicht an einen einzelnen Schauspieler. Geehrt wurde „Fast & Furious“, Vin Diesel nahm die Trophäe für die gesamte Besetzung entgegen. Sichtlich gerührt erinnerte der Schauspieler an seinen Kollegen Paul Walker, der 2013 bei einem Autounfall ums Leben kam. Der achte Teil der 2001 gestarteten Hit-Serie „Fast & Furious“ um illegale Straßenrennen räumt derzeit an den Kinokassen kräftig ab.

MTV Movie Awards 2017: Die Gewinner auf einen Blick:

– Film Des Jahres: Die Schöne und das Biest

– Bester Film-Darsteller: Emma Watson- Die Schöne und das Biest

– Serie des Jahres: Stranger Things

– Bester Serien-Darsteller: Millie Bobby Brown – Stranger Things

– Bester Kuss: Ashton Sanders & Jharrel Jerome – Moonlight

– Bester Bösewicht: Jeffrey Dean Morgan – The Walking Dead

– Bester Moderator: Trevor Noah – The Daily Show

– Bester Dokumentarfilm: 13Th

– Beste Reality-Castingshow: RuPaul’s Drag Race

– Beste Komödien-Darstellung: Lil Rel Howery – Get Out

– Bester Held: Taraji P. Henson ‚Hidden Figures‘

– Bewegende Momente: This Is Us – Jack und Randall beim Karate

– Die nächste Generation: Daniel Kaluuya

– Bestes Duo: Hugh Jackman & Dafne Keen in – Logan

– Beste amerikanische Geschichte: Blackish

– Bester Protest: Hidden Figures