Niall Horan: Zusammenarbeit mit Adele-Team

Montag, 08. Mai 2017, 8:52 Uhr

Briten-Mädchenschwarm Niall Horan hat mit Adeles Songschreibern zusammengearbeitet. Der Co-Writer der Sängerin, Tobias Jesso Jr., soll dem Nachwuchs-Solo-Künstler bei seinem Debüt-Album wohl etwas unter die Arme gegriffen haben.

Foto: WENN.com

In einer Frage und Antwort-Runde bei Twitter verriet der ehemalige One Direction-Star nun, dass der Songwriter nicht ganz unbeteiligt an seiner neusten Solo-Single ‚Slow Hands‘ sei: „Am bekanntesten ist er glaub ich dafür, dass er ‚When We Were Young‘ von Adele geschrieben hat.“ Auch der langjährige One Direction-Co-Writer Julian Bunetta hat den hübschen Blondschopf bei den Songs unterstützt. ‚Slow Hands‘ ist bereits Nialls zweite Solo-Single und in einem Interview mit dem Radiosender ‚Sirius XM Hits 1‘ erzählte der Sänger kürzlich, dass er das Lied ziemlich sexy findet.

„Der ganze Song kam ziemlich aus dem Stehgreif. Ich wollte mit den Lyrics dieses mal etwas frecher sein. Wir hatten zuerst den Track, bevor wir den Text hatten und dachten uns schon, dass das ziemlich sexy klingt. Und ich glaube, wir haben dafür dann ein passendes Song-Konzept gefunden.“