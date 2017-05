Prinz Harry: Erster Auftritt mit seiner Meghan

Montag, 08. Mai 2017, 11:00 Uhr

Prinz Harry und Meghan Markle haben ihren ersten gemeinsamen Auftritt absolviert. Der Royale und die Schauspielerin sind nun schon eine Weile zusammen und alle Welt wartete bisher vergebens auf Schnappschüsse des Paares.

Foto: WENN.com

Nun wurden sie zum ersten mal zusammen bei einem offiziellen Termin gesichtet. Die Fotos zeigen das Paar bei einem Polospiel. Allerdings waren sie so gut wie nicht zusammen zu sehen (siehe Video). Während der Rotschopf auf dem Feld um den Sieg kämpft, stand seine Freundin am Rand des Turnierfeldes und feuert ihren Liebsten an. Es ist das erste Mal, dass Meghan Markle ihren Freund offiziell als royale Freundin von der Tribüne aus zujubelte.

Ihre Zeit neben dem Spielfeld verbrachte sie mit dem Trainer ihres Freundes, neben ihr steht dessen Ehefrau. Zwar sind es keine niedlichen Kuschelbilder aber trotzdem freuen sich die Fans über diesen kleinen Einblick in das junge Glück, denn bisher lief alles sehr diskret bei dem neuen Traumpaar ab.

Allerdings sickerte durch, dass die 35-Jährige sich bereits jetzt im Palast wie zu Hause fühle. Sie könne kommen und gehen wie sie wolle und auch Harry sei super glücklich. Man wird den 32-Jährigen also demnächst wohl öfter in der Begleitung seiner hübschen Freundin sehen.