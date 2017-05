Reese Witherspoon: Das ist ihre neue Modekollektion

Montag, 08. Mai 2017, 18:16 Uhr

Reese Witherspoon kreiert mit ‚NET-A-PORTER‘ eine neue Fashion-Kollektion. Die 41-jährige Schauspielerin, die bereits als Kreativchefin für die Southern-Lifestyle-Marke ‚Draper James‘ tätig ist, hat sich mit dem Onlinehandel zusammen getan, um eine 21-teilige Kollektion hervorzubringen, die aus Kleidern, Tops, A-Linien-Röcken, Jumpsuits und Strohtaschen besteht.

Foto: FayesVision/WENN.com

Die Teile werden ab Mittwoch (10. Mai) im Internet erhältlich sein. Über ihren neuen Karrierezweig sagt die ‚Big Little Lies‘-Darstellerin: „Ich freue mich so sehr, die ‚Draper James‘-Welt dem ‚NET-A-PORTER‘-Kunden näher zu bringen. Wir stellen eine Verbindung zum Kunden her mit der Idee, dass Mode nicht nur aus New York oder Los Angeles kommt. Sie stammt aus dem ganzen Land.“ Die neue Kollektion ist laut der hübschen Blondine eine moderne Interpretation des südlichen Lebensstils, von dem sie in ihrer Kindheit und Jugend beeinflusst wurde.

Die in Louisiana geborene Unternehmerin erklärt: „Die Kollektion bietet eine moderne Herangehensweise an den traditionellen Stil des Südens, mit dem ich aufgewachsen bin.“ Und die ‚Wild‘-Darstellerin hofft darauf, mit ihren Designs bei Frauen weltweit gut anzukommen. Witherspoon gesteht gegenüber der ‚LA Times‘: „Ich hoffe, dass Frauen überall die Kleider so sehr lieben wie ich.“