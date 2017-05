The Weeknd: Davor hat er also bei Selena Gomez "Angst"?

Montag, 08. Mai 2017, 8:59 Uhr

Gibt es bei Selena Gomez und The Weeknd schon wieder Ärger im Paradies? Eigentlich scheinen die beiden das perfekte Paar zu sein. Sie sind frisch verliebt und könnten gar nicht niedlicher zusammen aussehen, wie sie den Fans bei ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt auf der Met-Gala letzte Woche bewiesen.

Foto: WENN.com

Doch Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit richtigem Namen heißt, hat scheinbar vor einer Sache ziemlich große Angst. „Es ist toll, dass Selena bei so vielen Auftritten dabei ist“, erzählt ein Insider gegenüber dem seriösen ‚Hollywood Reporter‘. „Er wäre allerdings glücklicher, wenn sie es nicht wäre. Er macht sich Sorgen, dass sie seine Musik irgendwann nicht mehr hören kann. Er schlägt immer vor, dass sie vielleicht mehr Spaß hätte, wenn sie shoppen oder Freunde treffen würde, anstatt die gleiche Show immer und immer wieder zu sehen. Er will einfach, dass sie immer eine gute Zeit hat, egal ob es bei seinem Auftritt oder woanders ist.“

Na so richtig nach Drama klingt das aber nicht. Die Fans des neuen Traumpaares können also beruhigt aufatmen und sich weiterhin auf süße Pärchen-Schnappschüsse freuen. (Bang)