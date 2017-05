Bianca „Bibi“ Heinicke enthüllt ihr Hologramm

Dienstag, 09. Mai 2017, 17:57 Uhr

Heute Nachmittag hat Social-Media-Star Bianca „Bibi“ Heinicke das weltweit erste Hologramm in einem der Wachsfigurenkabinetts von Madame Tussauds eingeweiht.

Foto: Madame Tussauds

Ab Mittwoch können die Besucher dann mit der YouTuberin von „BibisBeautyPalace“ sogar ihr eigenes Video drehen und mithilfe einer App auch ganz schnell und direkt online teilen. „Es ist ein verrücktes Gefühl im Madame Tussauds neben sich selbst zu stehen und mit sich interagieren zu können“, freut sich Bibi Heinicke und fügte hinzu: „Das Projekt hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass das Hologramm endlich da ist.“

Foto: Madame Tussauds

Für diese perfekte Illusion wurde der Youtube-Star, die zuletzt für reichlich Schlagzeilen mit ihrem ersten Song sorgte, im März einen Tag lang vor einem Greenscreen in Köln vermessen und gefilmt. Über vier Monaten arbeiteten acht Grafiker, Entwickler und Eventdesigner an der virtuellen Bibi. Ab 10. Mai können die Fans sie dann „live“ in einem ganz neuen Bereich im Madame Tussauds Berlin besuchen.