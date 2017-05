"Blade Runner 2049": Das hier ist der Trailer

Dienstag, 09. Mai 2017, 9:30 Uhr

Die Fans fiebern ja der „Blade Runner“-Fortsetzung mit großer Spannung entgegen. Nach einem Teaser im Dezember gibt es jetzt einen weiteren Appetithappen. Kaum online gestellt, ist der offizielle Trailer bereits millionenfach angeklickt worden.

Foto: Sony Pictures Releasing GmbH

Fünf Monate vor dem Kinostart des neuen Werkevon Produzent und Meisterregisseur Ridley Scott legen sich die Hollywood-Stars Ryan Gosling (36) und Harrison Ford (74) für die Sci-Fi-Fortsetzung ins Zeug. Es sei „wirklich cool“, wieder an Bord zu sein, versicherte Ford am Montag in Los Angeles, wo der offizielle Trailer für das apokalyptische Drama in einer Live-Schaltung vorgestellt wurde. Gosling erklärte, dass ihn der düstere Original-Film von 1982 als Teenager sehr beeindruckt habe.

In „Blade Runner 2049“ kehrt Ford in seiner legendären Rolle als Ex-Polizist Rick Deckard zurück. Gosling spielt den Polizisten Officer K, der dem alten Blade Runner auf der Spur ist. 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films fördert der LAPD Polizeibeamte K (Ryan Gosling) ein lange unter Verschluss gehaltenes Geheimnis zu Tage, welches das Potential hat, die noch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen in Chaos zu stürzen.

Foto: Sony Pictures Releasing GmbH

Die Entdeckungen von K führen ihn auf die Suche nach Rick Deckard (Harrison Ford), einem seit 30 Jahren verschwundenen, ehemaligen LAPD Blade Runner.

In dem zweiminütigen Trailer mit Bildern einer dystopischen Welt treten auch Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas und Dave Bautista vor. Regisseur Denis Villeneuve („Arrival“, „Sicario“) will den Film am 5. Oktober in die Kinos bringen. (dpa/KT)

Foto: Sony Pictures Releasing GmbH