Demi Lovato: Schon wieder Liebes-Aus?

Dienstag, 09. Mai 2017, 11:58 Uhr

Ist bei Demi Lovato und ihrem MMA-Fighter schon wieder alles aus? Seit Anfang des Jahres führte die 24-Jährige mit Guilherme Vasconcelos eine wilde Romanze.

Foto: Apega/WENN.com

Nachdem sie sich von Luke Rockhold, der ebenfalls bekannter Mixed-Martial-Arts-Kämpfer ist, getrennt hatte, kam sie kurz darauf mit dessen Konkurrenten zusammen. Der Sportler postete zahlreiche verliebte Schnappschüsse auf seinen Social Media-Profilen. Doch nun ist schon wieder alles aus! Ein Insider verriet gegenüber dem ‚People‘-Magazin, dass das Paar sich getrennt habe. „Es war keine dramatische Trennung. Guilherme ist ein guter Kerl und die Beziehung ging einfach ihren Weg“ erklärte er. Erst vor zwei Wochen postete Guilherme, der mit dem Spitznamen ‚Bomba‘ im Ring antritt, einen verliebten Pärchenschnappschuss, den er mit „Ich vermisse dich so sehr“ kommentierte.

Ein Beitrag geteilt von Guilherme „Bomba“ Vasconcelos (@bombatuf) am 7. Apr 2017 um 17:21 Uhr

Vor sieben Wochen gestand er Demi auf Instagram sogar noch seine Liebe. Auch Demi selbst wirkte vor kurzem noch so

verliebt. In der Talkshow von Ellen DeGeneres schwärmte sie noch: „Ist er nicht süß? Er ist so süß! Ich bin sehr glücklich. Das Leben ist wirklich gut.“ Das Ende dieser Beziehung kam nun also doch etwas plötzlich und die Fans fragen sich: Was steckt dahinter?