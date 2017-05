Die Rolling Stones kommen nach Germany

Dienstag, 09. Mai 2017, 9:59 Uhr

Die Rolling Stones haben heute die Termine ihrer Europatournee „Stones – No Filter“ bekanntgegeben: Ab September 2017 touren die Rock-Legenden durch verschiedene europäische Länder – Deutschland steht gleich dreimal auf dem Tourplan.

Foto: Jeff Grossman/WENN.com

Den Auftakt ihrer Europatour feiern Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood am 9. September Open Air auf der großen Festwiese im Hamburger Stadtpark. Am 12. September rocken sie das Olympiastadion in München und am 9. Oktober beehren die Herren die Düsseldorfer Esprit Arena.

Die deutschen Fans können sich auf eine Set-Liste voller Klassiker wie „Gimme Shelter“, „Paint It Black“, „Jumpin Jack Flash“, „Tumbling Dice“ und „Brown Sugar“ freuen, aber auch auf neue Songs und einige von Konzert zu Konzert wechselnde Hits aus ihrem schier unerschöpflichen Repertoire. Optisch erwartet die Besucher auf den Konzerten eine brandneue Produktion, die an Superlativen kaum zu übertreffen sein wird.

Mit ihren Terminen in Europa schließt die Band praktisch nahtlos an ihre umjubelte Südamerika-Tour an, die in dem ersten Konzert der Briten in der kubanischen Hauptstadt Havanna gipfelte, das man getrost schon jetzt als legendär bezeichnen kann.

Der Vorverkauf startet am 12. Mai um 12 Uhr mit einem exklusiven Presale über www.eventim.de, der Verkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen beginnt am 13. Mai um 10 Uhr.

Foto: Universal Music

Die Freude ihrer Fans hierzulande wird nicht minder gering sein. Schließlich sind die Rolling Stones gerade in den vergangenen Monaten in aller Munde: Durch ihr aktuelles ‚Blue & Lonesome‘-Album, mit dem die Band zu ihren Blueswurzeln zurückgekehrt ist. Das Album, das in nur drei Tagen aufgezeichnet wurde, erklomm in fünfzehn Ländern die Spitzenposition der Charts – darunter Deutschland. Und auch der Dokumentarfilm „Olé Olé Olé!: A Trip Across South America“ unter der Regie von Paul Dugdale wurde von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeiert. Die DVD dazu kommt am 26. Mai in den Handel.