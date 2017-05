"Harry Styles – Behind the Album": Hier sind die ersten Bilder

Dienstag, 09. Mai 2017, 17:38 Uhr

Die Veröffentlichung des ersten Solo-Albums von Harry Styles wird ja mit Hoch-Spannung für diesen Freitag erwartet. Apple Music bietet dafür zusätzlich noch ein ganz exklusives „Schmankerl“!

Foto: Apple Music

Ab Montag, 15. Mai bietet der Musikdienst mit „Harry Styles – Behind the Album“ ein exklusives Highlight mit intimen Einblicken zur Entstehung des neuen Albums. Der ausschließlich auf Apple Music verfügbare Film nimmt Fans mit auf die musikalische Reise von Harry Styles – von den Anfängen bei One Direction, bis hin zu seinem ersten Soloalbum.

Die Dokumentation ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen mit Material aus Jamaica und der Abbey Road inklusive eines Interviews und Live-Aufnahmen von Harry’s Band. Hier gibt es schon mal erste Ausschnitte zu dem Film!

