Harry Styles: Ist die hier seine Neue?

Dienstag, 09. Mai 2017, 12:37 Uhr

Harry Styles hat angeblich eine Neue. Der frühere One Direction-Frontmann soll in der Food-Bloggerin Tess Ward eine neue Liebe gefunden haben. Die beiden sollen bereits auf ein paar Dates gegangen sein.

Foto: Daniel Deme/WENN.com

Vorgestellt wurden die beiden einander Berichten zufolge durch gemeinsame Freunde. Ein Insider berichtete der Zeitung ‚The Sun‘: “Als Harry Tess getroffen hat, hat es sofort zwischen ihnen gefunkt. Sie haben sich wegen ihrer gemeinsamen Liebe für skurrile Mode und Essen gleich verstanden – und die Dinge wurden sofort romantisch. Sie waren auf einer Reihe von Dates, als Harry in London war. Er hat Tess schon ein paar von seinen engen Freunden vorgestellt, inklusive seinem persönlichen Stylisten Lou Teasdale. Diese Beziehung scheint anders als Harrys frühere zu sein, da Harry ernsthaft vernarrt in Tess ist und es nicht riskieren will, es zu vermasseln.“

Das britische Model wäre eine weitere namhafte Eroberung des Künstlers, der zuvor bereits Stars wie Taylor Swift und Kendall Jenner gedatet hat. Bereits seit Mitte Februar soll die hübsche Blondine dem Boyband-Star auf Twitter folgen. Am Wochenende wurde Harry gemeinsam mit seiner neuen Flamme beim Herumcruisen mit seinem Luxus-Audi im Norden Londons gesichtet.

Für einen Aufschrei sorgte allerdings die Tatsache, dass der Frauenschwarm sein Handy am Steuer benutzte. Damit riskierte der ‚Sign of the Times‘-Interpret eine saftige Punkte- und Geldstrafe. Und überhaupt: Wieso nimmt der Sänger in Gesellschaft seiner Liebsten sein Handy in die Hand…?