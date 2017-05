Polizei rettet diese possierliche Entenfamilie

Dienstag, 09. Mai 2017, 18:20 Uhr

Eine stark befahrenen Straße wäre einer vielköpfigen Entenfamilie beinahe zum Verhängnis geworden. Das beherzte Eingreifen der Polizei aber sorgte für ein glückliches Ende.

Alle gesund und munter. Foto: Polizei Karlsruhe

Eine Ente samt ihrer Kinderschar haben Polizisten in Karlsruhe von einer stark befahrenen Straße gerettet. Wie die Polizei mitteilte, hatten Autofahrer am Montag auf einer wichtigen Zubringer- und Umgehungsstraße eine Entenfamilie gesichtet. Beamte entdeckten dann eine Ente, die auf dem Standstreifen hin und her lief. Doch auch nach ihrer Rettung beruhigte sie sich nicht. Der Grund: Ihre acht Küken waren bei dem Ausflug auf die Straße in einen Gully gestürzt.

Die Beamten retten daraufhin auch den Nachwuchs – und brachten die Familie in einen Park, „wo alle Neune wieder loswatschelten, als ob nichts geschehen wäre“. (dpa)