Ben Affleck und Jennifer Garner: Das war's jetzt wohl wirklich

Mittwoch, 10. Mai 2017, 12:36 Uhr

Ben Affleck ist endgültig aus dem gemeinsamen Haus mit Jennifer Garner ausgezogen. Bisher lebte der 44-Jährige in einem Gästehaus bei seiner Noch-Ehefrau und den drei gemeinsamen Kindern Violet (11), Seraphina (8) und Samuel (5).

Foto: WENN.com

Nachdem das ehemalige Traumpaar aber im letzten Monat nach einer zweijährigen Trennung offiziell die Scheidung eingereicht hatte, bezieht Ben nun ein neues Heim. Ein Nahestehender erzählte dem ‚People Magazin: „Ben hat keine Sachen mehr im Familienhaus, es gehört jetzt Jen. Den Kindern geht es gut.“ Zuvor entfernte Ben nach und nach seine persönlichen Gegenstände, um die Kinder nicht zu verwirren und sie langsam an den Auszug zu gewöhnen, wie ein Vertrauter kürzlich gegenüber ‚E! News‘ berichtete: „Sie wollen, dass die Kinder ihre Routine fortführen können und sie haben ihnen versichert, dass sich nichts ändern wird. Sie werden auch weiterhin viel Zeit mit Ben und in seinem Haus verbringen. Und sie werden auch weiterhin alle gemeinsam in den Urlaub fahren. Außer dass sie jetzt auf unterschiedlichen Grundstücken leben, wird sich zu den letzten zwei Jahren nichts verändern.“

Die Trennung der beiden Schauspieler läuft sehr freundschaftlich ab. Beide sollen nur das beste für den jeweils anderen wollen. Deshalb soll es auch zu keinen Streitereien bezüglich des Eigentums und Vermögens gegeben haben.