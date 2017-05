Best Dress of the Day (477): Poppy Delevingne zeigt sich klassisch

Mittwoch, 10. Mai 2017, 16:50 Uhr

Anlässlich der Premiere des Films „King Arthur: Legend of the Sword“ präsentierte sich Topmodel Poppy Delevingne in einem eleganten Outfit auf dem schwarzen Teppich.

Foto: Adriana M. Barrazza/WENN.com

Die 31-Jährige trug eine edle, bodenlange Robe in Schwarz. Der Look überzeugte mit einem geraden Schnitt und einem tiefen Dekolleté. Ein wahrer Klassiker, den die schöne Blondine den Fotografen vorführte. Das schlichte, jedoch luxuriöse Design der Kreation zaubert immer wieder eine glamouröse Silhouette und sorgt für einen damenhaften Auftritt. Ein Look, der der Society-Lady hervorragend steht.

Dazu kombinierte die Schwester von Cara Delevingne eine schimmernde Clutch in Silber und schmückte ihren Hals mit einem hochwertigen Collier. Ihr blondes Haar stylte die Britin zu leichten Wellen, die den eleganten Touch des Stylings noch einmal unterstrichen.

Poppy zeigt hier, dass ein klassischer Look in Schwarz so viel aufregender wirken kann, als ein aufwendiges Kleid mit prunkvollen Verzierungen. Wir sind von ihrem Stilgefühl begeistert und küren sie somit zu unserem Fashion-Liebling des Tages! (HA)