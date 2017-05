Calvin Harris: Neue Songs mit Katy Perry, Ariane Grande & Co.

Mittwoch, 10. Mai 2017, 13:25 Uhr

Calvin Harris hat einen Song gemeinsam mit Katy Perry aufgenommen. Ausgerechnet mit der Erzrivalin seiner Ex-Freundin Taylor Swift hat sich der DJ für seine neue Platte zusammengetan.

Foto: Michael Wright/WENN.com

Die LP trägt den Namen ‚Funk Wave Bounces Vol 1‘ und enthält auch Kollaborationen mit Superstars wie Ariana Grande, John Legend, Pharrell Wiliams, Snoop Dogg, Nicki Minaj und Frank Ocean. Auf Instagram und Youtube teilte der schottische Musiker einen Einblick in das Album.

In einem Video, in dem der Ozean zu sehen ist, enthüllte er die berühmten Namen der mitwirkenden Künstler und schrieb daneben: „Album erscheint am 30. Juni“. Was wohl Taylor Swift zu der Wahl seiner Musikpartner sagt? Schließlich ist ihre Feindschaft zu Katy Perry ein offenes Geheimnis. Unter anderem handelt ihr Hit ‚Bad Blood‘ von dem bösen Blut zwischen ihr und ihrer Kollegin.

Die ‚Roar‘-Hitmacherin selbst stellte jedoch klar, dass sie nie über irgendwelche Rivalitäten singen würde . Über ihr neues Album verriet die 32-Jährige gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich denke, es ist eine sehr starke Platte. Es wird nie in irgendeiner Weise eine spezielle Person angegriffen. Eine Sache ist dabei wichtig: Man darf Freundlichkeit nicht mit Schwäche verwechseln und es mir ankreiden. Das gilt für jeden. jeden.“ Das sind mal deutliche Worte…