Cara Delevingne und Jeremy Scott werben für knackiges Eis

Mittwoch, 10. Mai 2017, 20:27 Uhr

Cara Delevingne und Jeremy Scott haben für einen neue ‚Magnum‘-Kampagne zusammengearbeitet. Der 41-Jährige, der der Chefdesigner der Luxusmarke ‚Moschino‘ ist, und das Model kollaborierten mit dem Eiscreme-Hersteller für deren neues Produkt ‚Magnum Double Sweet‘ und drehten im Zuge dessen einen Kurzfilm.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Da trägt das Topmodel allerdings noch langes Haupthaar. In diesem sieht man die 24-Jährige, wie sie gegen animierte Biester ihr Eis verteidigt. Der Film wird am 18. Mai beim ‚Internationalen Filmfestival‘ in Cannes Premiere feiern. Scott erzählte vorab, dass er sehr gerne mit ‚Magnum‘ und Cara zusammengearbeitet habe. Er sagte: „Die Kollaboration mit ‚Magnum‘, vom Designen der Biester bis hin zur Regie des Films, haben mir so viel Spaß gemacht. Mit Cara zu arbeiten war wunderbar und mutig mit Mode umzugehen ist etwas, was ich jeden Tag versuche zu tun.“

Scott fügte hinzu: „Mode ist dieses Ausdruckselement, das dir gefällt und das dir die Möglichkeit gibt, deine Persönlichkeit und Einstellung darzustellen. […] Ich freue mich so sehr darauf, dass alle sehen können, was wir in Cannes zeigen werden!“

Und auch Cara hatte von Jeremy nur Positives zu berichten: „Was ich an dem Film liebe, ist, an kleinen Dingen im Leben Freude zu finden. Außerdem, wie könnte es nicht wundervoll sein, mit Jeremy Scott einen Film über Eiscreme zu drehen? Genuss von Anfang bis Ende.“