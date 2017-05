Channing Tatum: "Sie hat es in mir gefunden"

Mittwoch, 10. Mai 2017, 9:50 Uhr

Channing Tatum fühlte sich schon zu Anfang der Beziehung stark verbunden mit Jenna Dewan-Tatum. Der 37-jährige Schauspieler traf seine Frau, mit der er die dreijährige Everly großzieht, im Jahr 2006, als die beiden gemeinsam für ‚Step Up‘ vor der Kamera standen.

Seitdem spürt er eine starke Verbindung zu seiner ehemaligen Kollegin. Doch erst als Jenna ihm sagte, dass sie in ihm das gefunden habe, was sie immer gesucht hat, realisierte er, wie groß die Liebe der beiden wirklich ist. Im Interview mit der ‚Cosmopolitan‘ erklärt Channing: „Ich wusste, dass unsere Verbindung wirklich stark war, aber ich war mir nicht sicher, was aus unserer Beziehung werden würde. Dann platzte eines Tages aus Jenna heraus, dass sie genau wusste, was sie im Leben will und das sie nicht mehr danach suchen müsste, denn sie habe es in mir gefunden. Sie wusste nicht, was ich sagen oder wie ich reagieren würde, aber das war die Wahrheit.“

Erst kürzlich hatte Jenna bei der Premiere von ‚Magic Mike Live! Las Vegas‘ auf dem roten Teppich von ihrem Liebsten geschwärmt. Gegenüber ‚E! News‘ sagte Jenna: „Ich bin so stolz auf ihn. Diese Show ist einfach unglaublich, es ist wunderbar.“ Das Ehepaar scheint so verliebt wie eh und je und macht das auch in den sozialen Netzwerken deutlich.

Vor einiger Zeit postete Channing beispielsweise ein ziemlich freizügiges Foto seiner Liebsten, das sie nackt im Bett liegend, die intimsten Stellen nur von einer Decke verhüllt, zeigt. Unter das Foto schrieb der Schauspieler: „Nickerchenzeit = beste Zeit.“ Und auch Dewan-Tatum bekannte erst vor einiger Zeit laut ‚Bunte‘: „Ich war schon immer eine sexuelle Person. Wir haben definitiv ein gesundes Sexleben.“