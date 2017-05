Harry Styles: Was für ein Tumult in der "Today" Show!

Mittwoch, 10. Mai 2017, 8:49 Uhr

Harry Styles belieferte seine wartenden Fans mit Pizza. Der ehemalige One Direction-Star war als Auftakt-Act für die Sommerkonzert-Reihe der US-amerikanischen ‚Today‘-Show gebucht.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Die Fans, die bereits die ganze Nacht – und einige Berichten zufolge sogar für mehrere Tage – gewartet hatten, um den Sänger live zu sehen, wurden von ihrem Idol für ihre Treue belohnt: Harry schickte seinen Anhängern Pizza, damit sie wenigstens nicht mit leerem Magen warten mussten. In einem Video auf Twitter ist der Lieferant zu sehen, der Stücke käsiger Pizza an die in warme Decken eingewickelten Fans aushändigt, die die Nacht ausharren, um den 23-jährigen Musiker von ganz nah zu erleben.

Unter dem Clip stand zu lesen: „Schaut mal: Was für ein Typ! @harry_styles hat Pizza für die Fans bestellt, die tagelang für sein Konzert draußen gecampt haben.“

Derweil macht Styles mit einer angeblichen neuen Beziehung Schlagzeilen. Der Teenieschwarm soll in der Food-Bloggerin Tess Ward eine neue Liebe gefunden haben. Die beiden sollen bereits auf ein paar Dates gegangen sein. Vorgestellt wurden sie einander Berichten zufolge durch gemeinsame Freunde.

Ein Insider berichtete der Zeitung ‚The Sun‘: „Als Harry Tess getroffen hat, hat es sofort zwischen ihnen gefunkt. Sie haben sich wegen ihrer gemeinsamen Liebe für skurrile Mode und Essen gleich verstanden – und die Dinge wurden sofort romantisch. Sie waren auf einer Reihe von Dates, als Harry in London war. Er hat Tess schon ein paar von seinen engen Freunden vorgestellt, inklusive seinem persönlichen Stylisten Lou Teasdale. Diese Beziehung scheint anders als Harrys frühere zu sein, da Harry ernsthaft vernarrt in Tess ist und es nicht riskieren will, es zu vermasseln.“