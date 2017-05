Hot! Bishop Briggs mit neuem Clip zu "The Way I Do"

Mittwoch, 10. Mai 2017, 23:48 Uhr

Bishop Briggs präsentiert ein neues Video zu ihrem bereits im letzten Jahr bei Youtube veröffentlichten Song „The Way I Do“.

Foto: Jabari Jacobs

Geboren in London, aufgewachsen in Tokio, jetzt zu Hause in Los Angeles – man kann erahnen, dass Bishop Briggs einiges zu erzählen hat. Und genau das tut die 24-jährige Sängerin, Songwriterin und Musikerin mit einer Verve, die ihresgleiches sucht. Nach „River“ und „Wild Horses“ veröffentlicht Sarah Grace McLaughlin alias Bishop Briggs nun also ein weiteres Video – diesmal zum Track „The Way I Do“ aus ihrer selbstbetitelten Debüt-EP.

Ihre soulig-kraftvolle Stimme und die eingängigen Beats ergeben ein wahres Feuerwerk. Watch out! Diese Lady zeigt wie’s gemacht wird. Einmal mehr unterstreicht Bishop Briggs, dass sie zu den spannendsten Newcomern des Jahres gehört.

