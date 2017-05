Justin Bieber: Größte Show in Indien aller Zeiten

Mittwoch, 10. Mai 2017, 8:24 Uhr

Justin Bieber bricht alle Rekorde in Indien. Der 23-jährige Sänger soll am Mittwoch (10. Mai) im Rahmen seiner ‚Purpose World Tour‘ in Mumbai auf der Bühne stehen. Laut den Organisatoren handelt es sich bei Biebers Konzert um das größte Event dieser Art in Indiens Geschichte.

Foto: TJW/WENN.com

Laut ‚CNN‘ sagte Promoter Arjun Jain: „Wir haben an nichts gespart. Was Events mit Ticketverkauf angeht, ist das nicht nur die größte Show für mein Unternehmen, sondern in der Geschichte Indiens.“ Was die Wünsche des Biebs angeht, verspricht Jain, dass alles getan wurde, damit es dem Musiker an nichts fehlt. „Wir haben alles besorgt, was er wollte“, erklärt er im Interview, „außer ein paar wenigen Dingen, die es nicht gab, aber dafür haben wir Ersatz besorgt.“

Erst letzte Woche hatte Bieber mit seinen kuriosen Extrawünschen Schlagzeilen gemacht. Online war eine Liste aufgetaucht, auf der die vermeintlichen Vorgaben des Sängers an seine Tour-Organisatoren zu sehen waren. Unter anderem besteht der ‚Love Yourself‘-Interpret darauf, dass die ihm aufgetischten Gerichte nach seinen Hits benannt werden.

Auf Twitter teilte ein indischer Journalist Biebers extravaganten Wünsche: „Top-Kulinarikexperten überwachen das Gourmet-Essen, das Bieber die vier Tage aufgetischt wird. Fünf Gerichte pro Tag tragen die Namen seiner populären Songs.“ Doch damit nicht genug. Zudem verlangt der Kanadier, dass ihm zehn Luxus-Limousinen sowie zwei Busse zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin wünscht er sich eine Tischtennis-Platte, ein Sofa-Set, Beauty-Produkte und frische Blumen. Ein Privatjet und ein Helikopter sollen ihm stets zur Verfügung stehen. Natürlich will Justin auch immer perfekt gekleidet sein. So soll es im Ankleidezimmer weiße T-Shirts und Tanktops geben. Auch Socken dürfen natürlich nicht fehlen. Besonders bizarr: Der Musiker hat aufgelistet, dass diese entweder extra groß oder extra klein sein sollen.

