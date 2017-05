"Logan"-Star Dafne Keen: Erste Hauptrolle

Mittwoch, 10. Mai 2017, 13:00 Uhr

Für die junge Dafne Keen geht es nach Puerto Rico, wo die Dreharbeiten zu dem Roadmovie „Ana“ stattfinden. Es ist die erste Hauptrolle für die Newcomerin.

Foto: FayesVision/WENN.com

Als die junge Mutantin Laura/X-23 in „Logan“ hat Nachwuchsstar Dafne Keen nicht nur ihren „Wolverine“-Kollegen Hugh Jackman beeindruckt. Die britisch-spanische Mimin, Jahrgang 2005, ist mit ihrem Filmdebüt in Hollywood aufgefallen. Nun hat die kleine Darstellerin ihre erste Hauptrolle erhalten, wie das Branchenportal „Deadline.com“ berichtet. Demnach soll sie an der Seite von Luis Guzmán (60, „The Last Stand“, „Die Entführung der Pelham 123“) die Titelrolle in dem Roadmovie „Ana“ übernehmen. Der Film dreht sich um die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Mädchen und einem Mann, der in einer finanziellen Klemme steckt.

Der britische Regisseur Charles McDougall („House of Cards“) will ab Juni in Puerto Rico drehen. (dpa)