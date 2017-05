Nicole Kidman über den Erfolg von "Little Big Lies"

Mittwoch, 10. Mai 2017, 11:07 Uhr

Nicole Kidman realisierte, dass ‚Big Little Lies‚ ein Erfolg ist, als die Freunde ihres Mannes ihr Nachrichten schickten.

Die 49-jährige Schauspielerin ist in der Rolle der Celeste Wright in der Comedy-Drama-Serie zu sehen.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Und obwohl die Show Anklang bei Kritikern fand, wurde Kidman der Erfolg des Projekts erst klar, als die Freunde ihres Ehemannes Keith Urban ihr beichteten, dass sie die nächste Folge gar nicht abwarten können. Die ‚Moulin Rouge‘-Darstellerin verrät in der ‚Ellen Degeneres Show‘: „Es war komisch, als die Serie herauskam, rief ich an und sagte ‚Oh, ich hatte gehofft, sie würde ein wenig erfolgreicher sein‘. Ich dachte mir, dass es vielleicht nicht so funktioniert, wie wir gehofft hatten, aber dann löste sich eine Lawine. Und das Großartige war, dass jeder eine Woche warten musste, um den nächsten Schritt zu sehen, da die Serie im Fernsehen läuft. Dann wurde ich auf einmal an Flughäfen und in Flugzeugen erkannt und Frauen kamen auf der Straße zu mir und sprachen über meine Rolle und was als nächstes passiert. Und ich bekam Nachrichten von Keiths Freunden. Sie schrieben mir ‚Wir bleiben Sonntag Abend zuhause, wir bestellen Pizza, wir bringen die Kinder ins Bett, denn wir können es gar nicht abwarten, die Show zu schauen!‘ Und da dachte ich mir, dass es funktioniert.“

Mit ihrer neuen Rolle in ‚Aquaman‘ schlägt Kidman derweil eine ganz andere Richtung ein. Der überzeugendste Grund, den Part anzunehmen, waren für die Australierin nämlich die Kostüme. Kidman wird in dem ‚DC‘-Film die Mutter des Wasserhelden übernehmen, der von Jason Momoa verkörpert wird. Normalerweise sei sie nicht für Action-Filme zu haben, allerdings verriet sie nun gegenüber ‚Entertainment Weekly‘, dass der Regisseur und ihre Garderobe sie überzeugten: „Der Grund, warum ich ‚Aquaman‘ liebe, ist, dass James Wan aus Australien stammt und ich seiner Karriere schon seit ihren Anfangstagen folge. Wir sind gute Freunde und er hat angeboten, mich Königin Atlanna spielen zu lassen. Als er dann noch meinte, ich dürfe Perlmutt tragen und eine Meerjungfrauen-Kriegerin sein, war es um mich geschehen. Also bitte: Wenn es eine Sache gibt, die ich in meinem Leben tun muss, dann diese. Man muss einfach mal ein bisschen Spaß haben.“