Zieht Harry Styles hier eine Taylor Swift ab?

Am Freitag erscheint Harry Styles (23) Debütalbum. Die Fans weltweit drehen jetzt schon komplett am Rad und können es kaum erwarten, den Liebling von „One Direction“ endlich wieder hören zu können. Der Song „Two Ghosts“ schlägt jetzt schon Wogen, denn echte Harry-Nerds sind sich sicher, dass dieses Lied über die Liebesbeziehung mit Taylor Swift (27) ist!

Foto: Dan Jackman/WENN.com

Ein altes Sprichwort sagt, dass man Leute mit ihrer eigenen Medizin füttern soll, und genau das macht Harry Styles jetzt anscheinend mit seiner Ex Taylor Swift. Die beiden Musiker waren ja 2012 für ein paar Monate zusammen (mit wem war Swift eigentlich nicht zusammen?) , bis er mit ihr via SMS „Schluss gemacht“ hat. Taylor war verständlicherweise stinksauer und schrieb den Break-Up-Song „Style“, von dem jeder weiß, dass die Zeilen von ihm handeln.

Jetzt, fast fünf Jahre später, kommt die musikalische Antwort. Viele Fans glauben, dass der Song „Two Ghosts“ an die Blondine gerichtet ist. In einem Promo- „Behind the Scenes“-Video für Apple Music hört man die Lyrics des unveröffentlichten Tracks im Hintergrund und man sieht Harry den Text auf einen Block schreiben. Kann das Zufall sein?

Hier geht zu den Lyrics. Die meisten werden jetzt denken: „Na und, das kann doch an tendenziell jede Frau gerichtet sein?“. Das ist wahr, aber die echten Taylor Swift- Nerds haben sofort die Ähnlichkeit zu deren Harry-Break-Up-Song „Style“ gesehen. Jetzt sieht die Situation schon ganz anders aus, nicht wahr? (LK)