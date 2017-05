Britney Spears: Klamotten auf Ebay

Donnerstag, 11. Mai 2017, 20:32 Uhr

Diese Auktion ist ein echtes Schmuckstück für Britney (35) Fans: Auf Ebay kann man jetzt unter anderem ihr absolut legendäres Outfit von ihrem „I´m A Slave 4 U“-Auftritt aus dem Jahr 2001 ersteigern. Der aktuelle Preis liegt bei knapp 100 000 Euro. Das ist quasi ein Schnäppchen.

Foto: FayesVision/WENN.com

Der Ebay-User Bikinico ist ein echter Sammler. Erst letzten Sommer verkaufte er DAS Kleid von Ikone Marilyn Monroe in dem sie für den US-Präsidenten John F. Kennedy so sexy und lasziv „Happy Birthday“ sang, für schlappe 4,8 Millionen Dollar. Gerade hat er eine andere Auktion am laufen, die nicht weniger spektakulär ist.

Er verkauft eine ganze Reihe Original-Bühnen-Outfits von Popstar Britney Spears. Insgesamt handelt es sich um sieben Looks. Alles sind komplette Outfits, die Britney in ikonischen Momenten getragen hat, die als ewige Bilder in die Pop-Kultur eingegangen sind. So zum Beispiel ihre Klamotten aus den Musik-Videos „I´m A Slave 4 U“, „Stronger“ und „Me Against The Music“, ihr Sporty-Look vom Superbowl und ihr graues Glitzerkleid von den VMAs 2008.

Tolle Sache, der einzige Knackpunkt ist der Preis. Momentan liegt die Sammlung mit 188 Geboten bei stolzen 99 995 Dollar. Also falls jemand gerade geerbt hat oder einfach mal so ein paar Scheine locker hat, gilt es jetzt schnell zuzugreifen. Die Auktion läuft nämlich nur noch einen Tag.