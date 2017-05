"Fifty Shades of Grey 3": Erster Mini-Trailer

Donnerstag, 11. Mai 2017, 10:09 Uhr

Die ersten Szenen aus ‚Fifty Shades of Grey – Befreite Lust‘ sind zu sehen. Mit einem Mini-Trailer werden die Fans der Erotik-Filme jetzt schon neugierig gemacht. Und diese Szenen sehen mal so ganz nicht nach dem typischen SM-Porno aus.

Jamie Dornan. Foto: Universal Pictures

Der zweite Teil von ‚Fifty Shades of Grey‘ lief gerade erst im Kino, da wird der dritte schon eifrig herbei gefiebert. Am Valentinstag (14. Februar 2018) soll es so weit sein. Der letzte Teil der beliebten Filmreihe kommt in die Kinos. Um den Fans einen kleinen Vorgeschmack zu liefern, wurde nun ein kleiner Trailer veröffentlicht. Und der überrascht die Fans: Denn bei dem 30 Sekunden langen Clip könnte es sich auch um die Vorschau für irgendeine kitschige Hollywood-Schnulze handeln. Denn die beiden Hauptcharaktere Anastasia Steele, gespielt von Dakota Johnson, und Christian Grey, gespielt von Jamie Dornan, sind schwer verliebt.

In einer Szene sieht man das Paar auf einem Rollfeld vor einen Jet vorfahren. Auf ihre Frage „Das gehört dir?“ antwortet er „Das gehört uns!“. Wie süß! Nach den typschen ‚Shades of Grey‘-S**spielchen klingt das zwar nicht, doch wer die anderen beiden Filme gesehen hat, kann sich wohl schon denken, dass da noch eine Überraschung parat gehalten wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt…