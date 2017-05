Ian Somerhalder und Nikki Reed: Das Baby war geplant

Donnerstag, 11. Mai 2017, 18:36 Uhr

Ian Somerhalder und Nikki Reed wollten unbedingt ein Baby. Letzte Woche (4. Mai) gaben der 38-jährige Schauspieler und seine Ehefrau auf Instagram bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Offenbar wünschte sich das Paar bereits schon länger sehnlichst Nachwuchs, wie ein angeblicher Vertrauter nun der neuen Ausgabe von ‚Us Weekly‘ mit einem Allerweltskommentar verrät: „Nikki wollte immer Kinder haben, bevor sie 30 wird.“ Ian ging es anscheinend genauso. Im Oktober erzählte er gegenüber ‚Modern Luxury‘, dass er „absolut, definitiv“ an gemeinsamen Kindern mit Reed interessiert sei. „Sie sind unglaublich glücklich zusammen. Ian vergöttert Nikki. Er ist so süß zu ihr und behandelt sie wie eine Königin!“, weiß der Bekannte weiter zu berichten.

Die 28-jährige ‚Twilight‘-Darstellerin heiratete den ‚Vampire Diaries‘-Star vor zwei Jahren. Mit ihrem Ehemann hat sie bereits neun Haustiere. Der ‚Lost‘-Schauspieler ist sehr aufgeregt über den kommenden Familienzuwachs.

Auf seinem Instagram-Profil postete er über die Schwangerschaft seiner Frau: „In meinen 38 Jahren auf dieser Erde habe ich nie etwas Stärkeres und Schöneres erlebt als das. Das ist die besonderste Zeit unseres Lebens und wir wollten es so lange wie möglich für uns drei behalten, damit wir diese Zeit zusammen genießen können mit unserem Kleinen, der so schnell wächst… Denn das ist, was sie tun, sie wachsen so schnell.“ Das Paar gab bis jetzt weder das Geschlecht des Kindes noch den Geburtstermin bekannt.