Muriel Baumeister zeigt nach Alkoholfahrt mit Kind Reue

Donnerstag, 11. Mai 2017, 11:28 Uhr

Die deutsch-österreichische Schauspielerin Muriel Baumeister gibt sich nach Alkoholfahrt zerknirscht und redet deshalb nicht länger um den heißen Brei: „Ich habe wirklich Scheiße gebaut!“.

Muriel Baumeister im April in Berlin. Foto: AEDT/WENN.com

Die 45-Jährige bedauert ihre Alkoholfahrt zutiefst. „Ich habe wirklich Scheiße gebaut! Anders kann ich das nicht sagen“, sagte Baumeister der Illustrierten ‚Bunte‘. „Mein Verhalten war komplett verantwortungslos.“ Die Schauspielerin war im Oktober 2016 mit 1,45 Promille Alkohol im Blut am Steuer erwischt worden. Zweites Problem für die dreifache Mutter: Bei der Fahrt hatte eines ihrer Kinder im Auto gesessen. Vorige Woche wurde sie dafür zu einer Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro verurteilt.

Die Alkoholfahrt habe ihr „die Augen geöffnet“, sie sei bei einem Verhaltenstherapeuten in Behandlung, so die 45-Jährige. „Von daher war der Tag, an dem mich die Polizei stoppte, eigentlich meine Rettung.“ (dpa/KT)





Baumeister bestätigt im „Bunte“-Interview, finanzielle Schwierigkeiten zu haben. Nach der Geburt ihres dritten Kindes 2014 habe sie unter Depressionen gelitten, vergangenes Jahr habe sie „gerade mal um die 20 Drehtage“ gehabt. „Ich war gewöhnt, drei, vier große Filme im Jahr zu drehen. Das war ein Schock und finanziell für mich eine Katastrophe!“ Sie sehe diese Krise als Chance und nutze sie. „Gefühlt habe ich das dunkle Tal schon hinter mir gelassen.“ (dpa/KT)