Nathalie Volk und Frank Otto: "Routine-Sex ist auch nicht erfrischend"

Donnerstag, 11. Mai 2017, 8:35 Uhr

Nathalie Volk mag es offenbar gerne exzentrisch. Ob bei ‚Germanys Next Topmodel‘ auf dem Laufsteg oder auf dem roten Teppich, das Model weiß, was es will und nimmt kein Blatt vor den Mund. Auch im Schlafzimmer scheint die 20-Jährige sehr selbstbewusst zu sein.

Foto: Becher/WENN.com

Und das, obwohl sie und ihren Freund, den Unternehmer Frank Otto, ganze 40 Jahre Altersunterschied trennen. Doch das ist für das Paar überhaupt kein Problem, wie es jetzt gemeinsam verraten hat. Bei der VOX-Show ‚The Story of my Life‘ verriet Frank jetzt pikante Details aus dem Liebesleben der Turteltauben: „Ich sag mal, wir spielen auch ein bisschen. Dinge, die über den normalen Kuschel-Sex hinausgehen.“ Für das Paar ist ein bisschen ‚Shades of Grey‘ im eigenen Schlafzimmer also völlig normal.

Auch gegenüber ‚Promiflash‘ betonte der Geschäftsmann: „Routine-Sex ist auch nicht erfrischend, also insofern, da ein bisschen für Abwechslung zu sorgen, ich denke, das geht jedem ein bisschen so.“ Und auch das Model sagt dazu: „ Alles, was uns gut tut, das machen wir.“