Sexy Clip: Liam Payne oben ohne

Donnerstag, 11. Mai 2017, 16:37 Uhr

Liam Payne hat einen sexy Video-Teaser gepostet, auf dem er oben ohne zu sehen ist. Der One Direction-Sänger arbeitete gemeinsam mit Ed Sheeran an seiner Solo-Debüt-Single. Die Vorschau zu dem dazugehörigen Musikclip veröffentlichte der 23-Jährige Jung-Papa nun in den sozialen Medien.

Foto: Instagram(/LiamPayne

Auf dem sexy Promo-Video ist er selbst zu sehen, wie er seinen Nacken massiert und dabei seine Muskeln spielen lässt. Im Hintergrund hört man neben Liams Gesang auch Klänge, die sich nach dem US-amerikanischen Hip-Hop-Trio Migos anhören. Der Mädchenschwarm teilte den Fünf-Sekunden-Clip auf seinen Social Media-Accounts. Quavo von der Hip-Hop-Gruppe Migos verriet bereits, dass sie ein gemeinsames Musikvideo für den Track drehten. Der ‚Slide‘-Hitmacher erzählte kürzlich im Interview mit Tim Westwood: „Ich komme gerade von einem Video-Shooting mit meinem Freund Liam von One Direction. Verrücktes Video, verrückte Szenen, verrücktes Team, cooler Typ.“

Ein Beitrag geteilt von Liam Payne (@liampayne) am 10. Mai 2017 um 9:01 Uhr

Ed Sheeran schrieb bereits den Song ’18‘ für One Directions Album ‚Four‘ aus dem Jahr 2014. Seitdem seien die zwei Musiker eng befreundet, wie ein Insider gegenüber ‚The Sun‘ offenbarte. Die erneute Zusammenarbeit kam ziemlich schnell zustande. „Liam war gerade in Los Angeles, als er erfuhr, dass Ed gerade an einem Song arbeitet und dabei an Liam denkt. Er flog so schnell es ging zurück nach England, um gemeinsam mit Ed an dem Track zu schreiben und um ihn anschließend aufzunehmen.“

Liam wisse, dass er mit der Hilfe des ‚Shape of You‘-Hitmachers nichts falsch machen könne. „Ed mit an Bord zu haben, ist ein cleverer Schachzug. So kann Liam eine viel größere Fan-Gemeinde als die von 1D erreichen.“ (Bang)