Till Brönner zum "gepflegtesten Promi" gekürt

Der berühmte und erfolgreiche Jazz-Trompeter Til Brönner darf seit heute einen neuen, etwas bizarren, Titel tragen. Entschieden haben das ein Designer, ein Schauspieler und ein Model.

Foto: WENN.com

Der 46-Jährige darf sich jetzt „gepflegtester Prominenter 2017“ nennen. Diesen Titel verlieh ihm die Männerzeitschrift „GQ“. In der Jury, die ihn wählte, saßen unter anderem der Designer Guido Maria Kretschmer, der Schauspieler Kostja Ullmann und das Model Sara Nuru. Das teilte das Blatt heute mit. Über die Auswahlkritereien war nichts zu erfahren.

Brönner schilderte der „GQ“, dass er niemals Botox gegen Falten nehmen wolle: „Ich kenne viele, die sich damit behandeln lassen. Aber ich würde nicht in meine Gesichtsmuskulatur eingreifen, weil das als Trompeter schiefgehen kann. Ich hätte auch gerne eine kleinere Nase und gerade Zähne – aber da lasse ich auch niemanden ran, aus demselben Grund.“ Er brauche sein Gesicht exakt so, wie es ist, um Musik zu machen. „Und ganz ehrlich: Man mag ja immer vieles nicht an sich. Was soll’s! Meine Hüfte zum Beispiel. Ich werde nach hinten immer dicker, aber das kann ein guter Anzug erstklassig kaschieren.“

Und über seine persönlichen Eitelkeiten sagte Brönner: „Eine Portion Eitelkeit gehört definitiv zu einem Gentleman dazu. Aber: Diese Eitelkeit darf nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn man lange rumfrickelt – egal ob am Styling oder an der Frisur –, wird es nicht das, was es sein soll. Zehn Minuten morgens reichen mir.“ (dpa/KT)

Die Gewinner des GQ Care Award 2017:

• Scent: Prada mit „L’Homme Prada”

• Innovation: Dior mit „Sauvage Very Cool Spray”

• Shave: Versace mit „Dylan Blue After Shave Lotion”

• Body & Hair: Bottega Veneta mit „Essence Aromatique Pour Homme Body & Hand Lotion”

• Face: Shiseido mit „Hydro Master Gel”

• Best Spa: Clarins Skin Spa, München

• Publikumspreis: Bulgari mit „Man Black Cologne“

• Gepflegtester Prominenter: Till Brönner