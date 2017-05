Weiter Rätselraten um Kanye West

Donnerstag, 11. Mai 2017, 10:31 Uhr

Kanye West hat seine Fans schockiert. Der 39-Jährige, löschte seinen Twitter-Account! Klammheimlich verabschiedete sich der Star-Rapper aus dem sozialen Netzwerk und auch sein Instagram-Profil musste dran glauben.

Foto: WENN.com

Na gut, so ganz klammheimlich funktionierte das dann doch nicht. Viele Fans waren schockiert und machen sich Sorgen. Spekulationen über neue Musik oder weitere gesundheitliche Probleme machen die Runde, doch der Grund ist offenbar ein ganz simpler. „Er hat Social Media einfach nicht oft benutzt. Es war nicht notwendig für seinen kreativen Prozess“, verriet nun ein Insider dem ‚US Weekly‘-Magazin. Stattdessen wolle der Musiker seine Energie lieber in Dinge stecken, die ihm wichtig erscheinen. So einfach kann es sein.

So soll der Ehemann von Kim Kardashian, 34, derzeit „auf einem Berggipfel“ im US-Bundesstaat Wyoming an seiner Musik arbeiten. „Er nimmt immer an verschiedenen, abgelegenen Orten auf“, verriet eine anderer Insider dem Magazin. Kanye-Fans können also aufatmen: Dem Rapper geht es gut und vielleicht überrascht er die Fans ja schon bald mit neuer Musik. Seine lustigen Twitter-Posts werden die Anhänger sicher trotzdem vermissen.