50 Cent: Ein Einbrecher und das Problem Alarmanlage

Freitag, 12. Mai 2017, 10:56 Uhr

Ein Einbrecher wurde auf 50 Cents Grundstück erwischt. Ein Mann namems Elwin Joyce ist auf einem Grundstück von US-Rappers eingebrochen. Na ja, zumindest hatte er das vor. Doch der Täter hat leider eine Kleinigkeit vergessen: Die Alarmanlage.

Foto: Pacific Coast News/WENN.com

Diese wurde bei dem versuchten Einbruch ausgelöst und nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte der Mann geschnappt werden. Wie konnte das nur passieren? Dabei war er doch so gut vorbereitet gewesen. Er trug die bevorzugte schwarze „Einbrecher-Kleidung“, inklusive der charakteristischen Wollmütze, und sogar eine ausgedruckte Google-Maps-Wegbeschreibung von seinem Hotel zu dem Anwesen des Musikers hatte er dabei, wie ‚TMZ‘ berichtet. Wie konnte er bloß dieses kleine Detail übersehen, dass dann so gar nicht kleine Aufmerksamkeit auf sich zog? Was für ein Anfänger! Er wurde inzwischen angezeigt und es wurde eine Kaution über 115.000 Euro verhängt.

Der Rapper selbst nimmt das ganze aber mit Humor. Er habe nicht mal mehr gewusst, dass er das Anwesen noch besitze. „Was, mein Haus wurde ausgeraubt. Ich dachte ich hätte es verkauft, haha“, kommentierte 50 Cent den Einbruch auf Instagram.