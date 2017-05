Caitlyn Jenner: Kein Kontakt mehr zu Kim Kardashian und Co.?

Freitag, 12. Mai 2017, 17:53 Uhr

Transgender Caitlyn Jenners (67) neueste Memoiren ‚The Secrets Of My Life’ haben anscheinend (erst einmal) für ein völliges Zerwürfnis bei ihr und Kim Kardashian und Co. gesorgt. Das berichtet unter anderem das US-Promiportal ‚Too Fab’.

Foto: Drew Altizer/WENN.com

Nachdem ihre Ex-Frau, Matriarchin Kris Jenner (61) sie beschuldigte, das Buch mit Lügen über die Familie gefüllt zu haben, stellte sich auch die Gattin von US-Rapper Kanye West (39) auf die Seite ihrer Mutter. Letzten Monat bezeichnete Kim Kardashian das Buch in der ‚Ellen DeGeneres’-Show dann auch als „unfair“ und „nicht wahrheitsgemäß“, zudem als „geschmacklos“ und „schmerzvoll“.

Caitlyn Jenner hat gestern (11. Mai) in der australischen ‚Today’-Show verkündet, dass die beiden seitdem nicht mehr miteinander sprechen würden. Sie verriet: „Nun, um ehrlich mit euch zu sein. Ich habe eine lange Zeit nicht mehr mit ihr gesprochen. Alles musste sich ein wenig beruhigen. Also […] habe ich Distanz bewahrt.“

Die 67-Jährige fuhr schließlich fort: „Ich bin hier und versuche, eine Veränderung in der Welt zu bewirken. Da gibt es eine Menge Drama in der Kardashian-Familie.“ Aber damit war die mitteilungsbedürftige Miss Caitlyn Jenner natürlich noch lange nicht fertig: „Das ist mein Buch über meine Ansicht der Dinge, die zwischen mir und meiner Familie passiert sind. Jedes Mal, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe, ist das bei meiner Familie immer eine Herausforderung.“

Trotzdem hatte sie auch noch ein paar positive Worte für ihre Ex-Gattin übrig. Diese hätte ihr Leben nämlich „auf so viele Arten“ gerettet: „Ich musste einen schweren Weg durchmachen und sie brachte mich wieder zurück. Sie brachte mehr Kinder in meine Familie und arbeitstechnisch brachte sie mich zurück und hat für eine sehr sehr lange Zeit meinen Glauben in mich wiederhergestellt.“ Na, ob diese emotionalen Worte Kris Jenner bald wieder etwas freundlicher stimmen werden? (CS)