Fack Ju Göhte 3: Ist Julia Dietze die neue Lehrerin?

Freitag, 12. Mai 2017, 8:37 Uhr

Erst kürzlich ließ Karoline Herfurth, die in den letzten beiden Teilen die Lisi Schnabelstedt spielte, die Bombe platzen. So verriet sie, dass sie beim dritten Teil nicht mehr dabei sein wird. Die Fans sind schockiert

Foto: AEDT/WENN.com

Doch noch viel schockierter sind sie darüber, dass ihre geliebte Lisi scheinbar ersetzt werden soll. Dieses Gerücht setzt sogar Elyas M’Barek, der den Zeki Müller spielt, selbst in die Welt. Mit einem ziemlich neuen Foto auf Instagram heizte der Hauptdarsteller selbst die Spekulationen an. Der Schnappschuss zeigt die beiden Schauspieler nämlich gemeinsam am Set. Angeblich wird Julia Dietze (‚Iron Sky‘) Karolines als Lehrerin Schnabelstedt Platz einnehmen.

Die Fans sind davon allerdings gar nicht begeistert. „Was ist mit Frau Schnabelstedt?“, fragt ein Fan. „Ohne Lisi ist doch sche***“, schreibt ein anderer. Ein Anhänger findet sogar. „Ohne Frau Schnabelstedt? Habt ihr jetzt noch Bock auf den Film? Ich nämlich nicht mehr so.“

Auch eine Umfrage von ‚Promiflash‘ ergab, dass 66% der Nutzer Zeki in Zukunft lieber ganz ohne Frau an seiner Seite als mit einer anderen als Lisi sehen wollen.Man darf wohl eher davon ausgehen, dass Dietze Herfurth NICHt ersetzen wird, deren Rolle wohl eher mit irgendeiner Begründung rausgeschrieben wird, bzw. Herfurth einen Mini-Auftritt hat, mit dem ihr Fehlen erklärt wird. Also immner mal schön die Kirche im Dorf lassen.