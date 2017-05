Justin Bieber rappt auf dem neuem Track

Freitag, 12. Mai 2017, 10:25 Uhr

Justin Bieber ist auf dem neuen Track von Diplo als Rapper zu hören. ‚Bank Roll‘ heißt der Song und außer dem Sänger sind auch noch Young Thug und Rich The Kid mit an Bord.

Foto: Instagram/JustinBieber

Die Zeilen, die der schwerreiche Musiker zu dem Feature besteuert, lauten: „Wenn du kein Weed rauchst, Baby, na und? Wenn du zu viel trinkst, Baby dann übergib dich.“ Es ist nicht das erste mal, dass der DJ, der mit richtigem Namen Wesley Pentz heißt, und Justin Bieber gemeinsam an einem Song gearbeitet haben. Auch bei Diplos Song ‘Where Are Ü Now’ hat er mitgewirkt. Der Track war in der Zusammenarbeit mit Skrillex entstanden mit dem Diplo 2015 das musikalische Projekt ‚Jack Ü‘ auf die Beine stellte.

Sogar mit Diplos Musikgruppe Major Lazor hat Justin letztes Jahr den Song ‚Cold Water‘ aufgenommen. Die Fans des ehemalige Teenie-Stars wird diese Kollaboration sicher freuen.

Erst kürzliche hatte der 23-Jährige seinen Anhängern ins Gewissen geredet. Bei einem Aufenthalt in Sydney wurde er von Fans nach dem Dinner von einem Restaurant bis zu seinem Auto gejagt. Fotos zeigen, dass er sogar eine Polizei-Barriere zum Essen brauchte. Videos zeigen ihn dann, wie er zu den „Beliebern“ spricht: „Je mehr ihr kreischt und euch wie Tiere verhaltet, desto weniger können wir eine Unterhalten führen.“