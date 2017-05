Kylie Jenner: Erster Trailer zu ihrer eigenen Reality-Doku

Freitag, 12. Mai 2017, 14:39 Uhr

Der Kardashian-Hype will einfach nicht aufhören. Seit Längerem ist bekannt, dass das Küken der Familie, Kylie Jenner (19), ihre eigene Show bekommen soll. Jetzt ist es soweit, der Trailer ist raus und so viel sei schon mal gesagt, er sorgt für wenig Überraschungen.

Foto: Brian Bowen Smith/E! Entertainment

Der Spaß geht nun offiziell weiter. Kylie Jenners eigene Realtiy-TV-Show präsentiert den ersten Trailer. Das neue Format heißt „Life of Klyie“ und der Teaser birgt bisher wenig Überraschungen. Die schwerreiche Ich-Darstellerin erklärt, wie es ist, mit Kameras aufzuwachsen. Und dann kommt der tief-philosophische Satz, der in einer Abwandlung in jeder Vorschau für ein Reality-Format fallen muss. „Da ist ein Image von mir, das ich aufrechterhalten muss und dann gibt es da mich, einfach Kylie.“ Ach?!

Die erste Episode läuft am 6. Juli auf dem US-Sender „E!“. In ihrer Show will das Starlet den Menschen zeigen, wer sie wirklich ist. „Wenn du vor der Kamera aufwächst, denken alle, dass sie dich kennen. Das tun sie aber nicht. Niemand hat ein perfektes Leben. Jetzt kann ich herausfinden, was mich wirklich glücklich macht.“

Bei so vielen platten Lebensweisheiten und allgemeinen Phrasen in nur 90 Sekunden kann man sich schon vorstellen, was da kommt. Aber um jetzt auch mal etwas Positives zu sagen, Kylie scheint wirklich eine ausgesprochene hohe Arbeitsmoral zu haben. Und wenn sie mit der Darstellung ihrer Person junge Mädchen nicht nur dazu inspiriert, sich „hübsch und sexy“ zu präsentieren, sondern sie gleichzeitg dazu inspiriert, an sich selbst zu glauben und hart zu arbeiten, dann ist das eine sehr positive Konsequenz. (LK)

Sendehinweis für Deutschland: „Life of Kylie“ – ab Montag, den 31. Juli, um 20.15 Uhr nur auf dem Pay-TV Sender E! Entertainment.