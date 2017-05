Madonnas Tochter Lourdes: Hier ist ihr neuer Werbespot

Freitag, 12. Mai 2017, 5:38 Uhr

Lourdes „Lola“ Leon ist das Gesicht des neuen Duftes von ‚Stella McCartney‚. Die 20-jährige Tochter von Madonna und Carlos Leon repräsentiert das neue ‚POP Bluebell‘-Parfüm gemeinsam mit der ‚Tribute von Panem‘-Schauspielerin Amanda Stenberg, der Singer-Songwriterin Grimes und Kenya Kinski Jones.

Foto: Youtube/Stella McCartney

McCartney selbst verrät, dass ihr neues Produkt und die dazugehörende Kampagne, die in der kalifornischen Wüste gefilmt wurde, von langanhaltenden Freundschaften und einem „tieferen Sinn von Intimität“ inspiriert seien. Über das neue Projekt schreibt der kreative Kopf auf Facebook: „‚Bluebell‘ spiegelt das perfekt wieder. Es ist extrem schön, obwohl seine Qualität in erster Linie die Stärke ist. Es gibt sich selbst einen starken Boden, so dass es bereit ist, zu blühen.“ Die Tochter des ehemaligen Beatles-Sängers Paul McCartney fügt hinzu: „Als Menschen verändern wir uns immer, und ‚POP‘ entwickelt sich mit seinen Trägern weiter.“

Für die Madonna-Tochter ist es nicht die erste Kampagne von ‚Stella McCartney‘, auch letztes Jahr war sie bereits das Gesicht des Duftes der Marke.

Von ihr und den anderen Models schwärmt die Designerin in den höchsten Tönen: „Ich liebe diese Mädchen wirklich – ihren Geist, ihre Unabhängigkeit – und wollte sie bei ihren Abenteuern verfolgen. In ‚POP Bluebell‘ haben sie ihr Leben gelebt und gelernt und sind durch diesen Prozess nur noch schöner geworden.“??

Auf Social Media hat das Unternehmen bereits die ersten Werbefilme veröffentlicht. Neben einem Bild der vier Models steht auf Twitter: „‚POP‘ hat sich weiterentwickelt. Entdecke das helle, empfindliche und taufrische Blühe unseres neuen Dufts, ‚POP Bluebell‘.“