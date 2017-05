Miley Cyrus: Hier ist ihr Bewerbungs-Video für Hannah Montana

Freitag, 12. Mai 2017, 20:33 Uhr

Miley Cyrus (24) kommt gerade wieder zurück auf den Boden und leugnet endlich nicht mehr die Rolle, die sie einst berühmt machte. Und zwar ihre Rolle als singender Superstar „Hannah Montana„. Bei ihrem Besuch beim Sender „Radio Disney“ zeigte sie nun sogar ihr Audition-Tape von vor zehn Jahren.

Foto: Instagram/RadioDisney

Manchmal braucht man ein bisschen Abstand, um auch wieder sehen zu können, dass nicht alles an einer Sache schlecht war. So scheint es auch Ex-Kifferin Miley mit ihrer Rolle als „Hannah Montana“ zu gehen. In den letzten Jahren sprach sie nur wenig und wenn eher schlecht, über diese Zeit. Jetzt, nachdem sie ihr Bedürfnis nach Rebellion ausleben konnte, scheint sie sich auch wieder gerne an ihre Zeit bei Disney zu erinnern.

Gestern war die 24-Jährige nun also zu Besuch beim „Radio Disney“. Zusammen mit dem Team schaute sie sich ihr Audition-Tape als „Hannah Montana“ bzw. „Miley Stewart“ an. Damals war sie gerade erst 12 Jahre alt, sie wusste aber schon genau, was sie will. Sie trug ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Ich sollte eine eigene TV-Show haben“ und als die Produzenten sie fragten, ob sie denn schon einen Plattenvertrag hätte, lachte sie nur und meinte selbstbewusst: „Nein, aber das wird noch kommen.“

Schön zu sehen, dass Miley sich mit ihrer Vergangenheit aussöhnt. Nach ihrem Ausstieg beim Kinderfilm-Riesen wirkte es immer so, als würde sie provokativ und absichtlich das Bad Girl spielen, nur um zu zeigen, dass sie nicht mehr „das gute Mädchen“ ist, Alles war extrem überzogen und aufmerksamkeitsgeil. Jetzt hat sie mit dem Kiffen aufgehört, wieder Klamotten angezogen und ist mit neuer Musik am Start. Insgesamt scheint sie mit 24 Jahren langsam ihre Mitte zu finden. (LK)