Miley Cyrus überrascht: Hier ist ihr neues Musikvideo "Malibu"

Freitag, 12. Mai 2017, 12:56 Uhr

Nach den großen Erfolgen ihrer bisherigen Singles („Wrecking Ball“, Platin, #6 Single-Charts und „We Can’t Stop“, Gold), Videos und Auftritten, kehrt Miley Cyrus mit unerwartet anders klingendem Material zurück. Die neue Single „Malibu“ ist hörbar beeinflusst von ihrer Zeit an der kalifornischen Küste (dort ist sie Nachbarin von Thomas Gottschalk) und orientiert sich an ihren Country-Wurzeln.

Foto. VEVO

Hier das Video zur Single „Malibu“. Fast vier Millionen haben den Clip innerhalb weniger Stunden gesehen. Die amerikanische Musikpresse zeigt sich begeistert, wie z.b. das ‚Billboard‘-Magazin: „Es ist ein fluffiges Liebeslied über Hemsworth – gimmickfreier Pop-Rock im Gegensatz zu allem, was sie zuvor aufgenommen hat.“

Durch die Lyrics des Songs lässt sie die Anspielungen durchsickern_ “Du brachtest mich hierher und ich bin froh, dass du es getan hast. Manchmal fühle ich mich als ob ich ertrinken würde und du hast mich gerettet.“ Alles deutet also auf den 27-jährigen Schauspieler hin, denn selbst die Zeile “Wenn du mir vor drei Jahren erzählt hättest, dass ich diesen Song geschrieben habe…” heißt, spricht für die einstige Trennung von Miley und Liam.

Denn von 2010 bis 2012 waren die beiden ein Paar und verlobten sich angeblich sogar. 2013 trennten sie sich und vor gut einem Jahr haben sie wieder zueinander gefunden. Nach der Trennung machte Miley eine schwere Zeit durch und sie verkündete via ihrer Soci-Media-Plattformen einen gewissen Drogenkonsum. Dabei fiel sie in ein tiefes Loch. Mit dem neuen Song und dem Video zeigt Miley, wie ihre Liebe zu dem Bruder von „Thor“-Star Chris Hemsworth wieder entfacht wurde und erzählt die Story, wie sie zueinander fanden – am Strand von Malibu.

Im Video sieht man Miley aus der Perspektive ihres womöglich filmenden Freundes, wie sie am Strand von Malibu durch die Wellen hüpft und mit Luftballons in den Händen. Im Clip erkennt man auch deutlich ihren mit Diamanten besetzten Klunker an der Hand. Ein Statement zu ihrer Verlobung?

Foto: Promo

Auch die Wahl ihrer Kleidung lässt darauf hindeuten, dass ihre wilden Zeiten von vier Jahren vorbei sind. Ihre Klamotten in unschuldigem Weiß gehalten. Deutet das auf eine neue Ära in dem Leben der Miley Cyrus hin? Zurück zur Sauberfrau, die sie als Mädchen war? Man darf gespannt sein womit Miss Cyrus uns in den nächsten Monaten überraschen wird, vielleicht wird ihr Album der Beginn einer neuen Lebensphase sein. (LB)