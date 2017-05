Werden Selena Gomez und The Weeknd bald Eltern?

Freitag, 12. Mai 2017, 8:26 Uhr

Instagram-Königin Selena Gomez und The Weeknd gelten im Moment als DAS Traumpaar Hollywoods. Nun wird schon gemunkelt, dass die beiden demnächst wohl zu dritt sein könnten. Die Sängerin und Schauspielerin wünsche sich nichts sehnlicher, als ein Baby.

Foto:: WENN.com

Die 24-Jährige kann es wohl kaum noch erwarten, Mutter zu werden. Und natürlich will sie ein Kind von ihrem geliebten Abel Tesfaye, wie der 27-Jährige mit richtigem Namen heißt. Ein Insider verriet nun gegenüber ‚Radar Online‘, dass der Hollywood-Star denke, es sei der perfekte Zeitpunkt für ein Kind! Das sei das Einzige in ihrem Leben, was sie noch nicht erlebt hätte. „Sie ist noch nicht schwanger. Aber sie hat Freunden und Familie erzählt, dass sie sich im Moment nichts mehr wünscht, als ein Baby!“, erzählte der Insider dem Online-Magazin.

Freunde und Familie machen sich dagegen allerdings Sorgen. Will Selena den Popstar etwa in eine Babyfalle locken? Laut dem Insider habe sie Angst, ihren Freund zu verlieren. Daher denken jetzt einige aus Selenas Familie, sie wolle den ‚Can’t Feel My Face‘-Star mit einem Baby an sich binden. Bleibt nur zu hoffe, dass das junge Paar in seiner frischen Liebe nichts überstürzt.