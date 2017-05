Best Dresses of the Day (478): Victoria Beckham und Co. auf dem roten Teppich

Samstag, 13. Mai 2017, 19:51 Uhr

Anlässlich einer Charity-Veranstaltung zum Thema Brustkrebs am Freitagabend in New York zeigten sich Fashionikone Victoria Beckham und Schauspielerin Liz Hurley in eleganten Looks auf dem pinkfarbenen Teppich.

Foto: Mcguyver/WENN.com

Victoria Beckham in Victoria Beckham

Victoria erschien in einem edlen Overall aus ihrer eigenen Kollektion. Der schicke, schwarze Einteiler bestach mit weitem Bein, langen Ärmeln und einem verführerischen Rückenausschnitt. Der raffinierte Schnitt und der klassische Farbton lassen das Outfit stimmig und elegant wirken. Die 43-Jährige erscheint einmal mehr als wahre Diva.

Dazu kombinierte Beckham große, silberne Ohrringe und trug ihre braune Mähne gestylt zu einer glamourösen Hochsteckfrisur.

Foto: Mcguyver/WENN.com

Liz Hurley in Jovani

Auch Ehrengast Liz Hurley konnte sich mit ihrem Look sehen lassen. Die 51-Jährige erschien „Pretty in Pink“ und wählte eine pinkfarbene Robe von Jovani. Das hübsche Dress überzeugte mit einem angesagten One-Shoulder-Schnitt und langem, fließenden Chiffon. Dank edler Schleppe und schimmerndem Gürtel um die Taille zog das Styling alle Blicke auf sich.

Uns konnten die beiden Damen mit ihren Outfits überzeugen und wir küren sie somit zu den Fashion-Gewinnerinnen des Tages! (HA)